Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che la versione dei fatti riguardante le tensioni di martedì alla Consulta provinciale degli studenti di Roma non è corretta. Non sono stati forniti dettagli specifici o ulteriori commenti sulla vicenda.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato le tensioni di martedì alla Consulta provinciale degli studenti di Roma. L o scontro è nato durante l’assemblea convocata – allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense – dopo le polemiche sulla decisione del consiglio di presidenza, guidato da Azione Studentesca e Gioventù Nazionale, di modificare il nome della commissione “Antifascismo e Memoria Storica” in “Democrazia e Memoria Storica”. “Se ci sono aggiornamenti su quanto accaduto? Ci sono dei video abbastanza interessanti. Abbiamo incaricato la dottoressa Sabatini (Anna Paola Sabatini, direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale per il Lazio del Mim, ndr) di analizzarli molto attentamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tensioni alla Consulta degli studenti di Roma, Valditara: "La versione dei fatti non è corretta"

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