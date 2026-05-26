Scuola alla Consulta degli studenti a Roma sfiorata la rissa

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la riunione della Consulta provinciale degli studenti di Roma si sono verificati momenti di tensione. La plenaria, tenutasi oggi allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense, è stata caratterizzata da un episodio che ha quasi portato a una rissa. La discussione si è svolta in un clima acceso, senza che si siano verificati danni fisici o interventi delle forze dell’ordine.

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Tensione alla plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, riunita oggi allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense. Lo scontro è nato durante l’assemblea convocata dopo le polemiche sulla decisione del consiglio di presidenza, guidato da Azione Studentesca e Gioventù Nazionale, di modificare il nome della commissione “ Antifascismo e Memoria Storica ” in “ Democrazia e Memoria Storica ”. Secondo fonti della Questura, circa sessanta studenti hanno dato vita a un acceso confronto verbale che però – come si vede nei video circolanti sui social – ha rischiato di finire in rissa quando i due gruppi contrapposti hanno cominciato a intonare cori l’uno contro l’altro e a spintonarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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