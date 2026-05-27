Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026 dopo aver perso in tre set contro Tommy Paul. Il punteggio finale è stato 6-3, 6-2, 6-4 a favore dello statunitense.

Si interrompe al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego al Roland Garros 2026. Il tennista piemontese è stato sconfitto nettamente dallo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Si ferma subito l’avventura di Sonego in Francia. La partita si è rivelata subito complicata per l’azzurro, che ha ceduto dopo due ore e otto minuti di gioco. Sonego ha sofferto il ritmo di Paul, testa di serie numero 24, senza mai riuscire ad entrare in partita. A fare la differenza sono stati gli errori non forzati, 36 per il piemontese contro i 25del rivale, male nache la seconda di servizio, con cui Sonego ha conquistato appena il 21 per cento dei punti. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tennis, Roland Garros: Lorenzo Sonego eliminato in tre set da Tommy Paul

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Lorenzo Sonego vs Tommy Paul / Roland Garros R2 2026

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