LIVE Sonego-Paul 3-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break per lo statunitense nel secondo set

Notizia in breve

Sonego sta affrontando Paul nel secondo set di Roland Garros 2026, con lo statunitense che ha ottenuto un doppio break. Nel primo set, Paul ha vinto 6-3, e ora conduce 3-0 nel secondo. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale. Sono previsti altri incontri sul campo, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra.