LIVE Sonego-Paul 3-6 0-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break per lo statunitense nel secondo set
Sonego sta affrontando Paul nel secondo set di Roland Garros 2026, con lo statunitense che ha ottenuto un doppio break. Nel primo set, Paul ha vinto 6-3, e ora conduce 3-0 nel secondo. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale. Sono previsti altri incontri sul campo, tra cui Cinà-De Jong e Paolini-Sierra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-DE JONG DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SIERRA (3° MATCH DALLE 11.00) 0-3 Questa volta la palla corta finisce in rete. Doppio break per lo statunitense. 30-40 Seconda comoda di Sonego, Paul infila la risposta vincente di rovescio diagonale. Non c’è la prima. 30-30 Prima vincente di Lorenzo. 15-30 Contro smorzata perfetta di Paul, Sonego ci arriva ma manda in rete il recupero. Ancora una seconda palla. 15-15 Grandissima risposta in diagonale di Paul con il rovescio, il colpo dell’azzurro finisce in rete. Seconda palla. 15-0 Altra ottima palla corta di Sonego. 0-2 Muore sul nastro il cross di rovescio difensivo di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lorenzo Sonego vs Tommy Paul | Roland Garros 2026 Gameplay Simulation | 2nd Round Fan Made
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