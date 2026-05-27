tennis le ragazze dello zeta club promosse in serie c a bologna

Notizia in breve

Le ragazze dello Zeta Club, guidato da Salvi, hanno vinto la finale dei play-off contro il Tennis Club Nettuno con un punteggio di 2-0 in trasferta a Bologna. Con questa vittoria, la squadra femminile dello Zeta Club è stata promossa in serie C. La partita si è disputata nella città emiliana e ha concluso il percorso di qualificazione del team.