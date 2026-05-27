Tennis Le ragazze dello Zeta Club promosse in serie C a Bologna
Le ragazze dello Zeta Club, guidato da Salvi, hanno vinto la finale dei play-off contro il Tennis Club Nettuno con un punteggio di 2-0 in trasferta a Bologna. Con questa vittoria, la squadra femminile dello Zeta Club è stata promossa in serie C. La partita si è disputata nella città emiliana e ha concluso il percorso di qualificazione del team.
Lo Zeta club targato Salvi ha ottenuto la promozione in serie C con la squadra femminile, vincendo 2-0 in trasferta a Bologna nella finale dei play-off contro il Tennis club Nettuno. Elena Ravani, Maria Vittoria Ranieri, Martina Ronconi e Martina Scagliarini le protagoniste di questo ambito traguardo, obiettivo dichiarato di inizio stagione, conquistato alla primo anno di vita del nuovissimo centro sportivo cittadino dello Zeta club. Capitanate dal loro tecnico Ferdinando De Luca, le ragazze hanno dovuto affrontare l’ultimo decisivo atto del campionato di serie D1 in una difficile partita contro avversarie insidiose e di valore. La prima a scendere in campo è stata la Ranieri, opposta a un’esperta di regolarità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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