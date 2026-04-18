Lo Zeta Club, sezione tennis guidata da Salvi, prosegue la sua attività nei campionati a squadre giovanili organizzati dalla federazione. La squadra del club ha conquistato una vittoria importante, mettendo a segno quattro successi in diverse competizioni. La partecipazione delle formazioni giovanili si inserisce nel programma sportivo stagionale del club, che coinvolge giovani atleti impegnati in diverse categorie.

Lo Zeta Club sezione tennis targato Salvi, continua la sua stagione agonistica con i campionati a squadre giovanili legati alla federazione. Gli under 12 capitanati da Ferdinando De Luca, nella prima giornata di gara, si sono incontrati contro il Tennis club Marfisa sui campi in veloce del nuovo centro di viale Po. Successo per 3-0 con vittorie in singolare di un tenace Francesco Candolfo e di un ordinato Michelangelo Preti. A completare la giornata ci hanno pensato Alessandro Farinelli e Giulio Turati che si sono aggiudicati il doppio. Appuntamento della prossima settimana in trasferta a Casalecchio per la seconda giornata di gara. Convincente la vittoria per 2-1 in trasferta a S.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis. Zeta Club serve un poker con le formazioni giovanili

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