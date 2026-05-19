Filippo Bisciglia ha annunciato che Temptation Island tornerà nel 2026, confermando ufficialmente la ripresa del programma. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio in cui ha affermato che il cast sta tornando, senza fornire dettagli specifici sulla produzione o le date esatte. I fan sono rimasti in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le voci sul ritorno del reality si sono fatte sempre più insistenti nel corso delle ultime settimane.

Possiamo fingere che non ci interessi, ostentare una forzata superiorità. ma in realtà siamo tutti in attesi del suo ritorno. Aspettiamo frementi l’arrivo di nuovi concorrenti da criticare, storie per cui indignarci, tradimenti da commentare a cena con gli amici – sempre fingendo che non ci interessi. E l’attesa è ormai agli sgoccioli, manca ormai pochissimo a Temptation Island 2026, così come annunciato dal conduttore Filippo Bisciglia. Le novità di Temptation Island 2026. Mediaset ha scelto di ridurre gli spoiler al minimo per la nuova edizione del suo programma di punta. Sono pochissime le anticipazioni riguardanti Temptation Island 2026. La location sarà italiana, ad ospitare coppie e single, per il secondo anno consecutivo, il Resort Calalandrus Beach & Nature di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, in Calabria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia svela le novità: “Stiamo tornando”

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