Nella nuova scuola primaria Carducci, inaugurata a settembre 2024, le temperature all’interno dell’edificio sono risultate troppo elevate. Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle criticità riscontrate. La questione riguarda le condizioni ambientali all’interno dell’edificio, che hanno portato alla richiesta di approfondimenti ufficiali.

Temperature troppo elevate nella nuova scuola primaria Carducci, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Empoli ha presentato un’interrogazione "in merito alle gravi criticità riscontrate" all’interno dell’edificio inagurato nel settembre 2024. "Secondo numerose segnalazioni ricevute da genitori e cittadini – spiega FdI – all’interno della struttura si registrerebbero temperature estremamente elevate e difficilmente sostenibili per bambini e personale scolastico. Per fare un esempio i consiglieri riportano che, nella giornata del 25 maggio, alle ore 15:30, sarebbero stati rilevati valori pari a circa 30,4°C, mentre anche nella tarda mattinata le temperature si attesterebbero frequentemente intorno ai 28°C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Temperature troppo elevate a scuola"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Too Hot to Learn Rising Temperatures Disrupt Belize Classrooms

Notizie e thread social correlati

La Lega rinuncia alla sua ’casa’: "Spese troppo elevate per noi"La Lega ha lasciato la sede di via Bonsi a Rimini, un immobile al piano terra che in passato era stato anche utilizzato da Forza Italia.

Nuovi orari tra pro e contro: "Scuola d’estate, troppo caldo"Gli studenti della terza D della scuola secondaria di primo grado di San Bartolomeo in Bosco hanno realizzato un'inchiesta sugli orari scolastici e...

Temi più discussi: Temperature troppo elevate a scuola; Caldo anomalo, a Bologna scatta il bollino arancione; Anticiclone ai massimi, a Trento temperature elevate: oggi tra le giornate di maggio più calde degli ultimi 50 anni; Caldo estremo a fine maggio: l'impatto dell'anticiclone subtropicale e le previsioni per l'estate 2026.

Agenzia delle Entrate, fa caldo. Temperature troppo elevate, la protesta dei lavoratoriLa Spezia, 15 luglio 2025 – Ennesima estate bollente per chi lavora negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di piazza Europa 11. A causa del guasto all’impianto di condizionamento infatti la ... lanazione.it

Temperature troppo elevate.... L'anticiclone porta il bel tempo sull'ItaliaNon sono buone le notizie per gli amanti dell'inverno e nemmeno per gli operatori turistici del settore: un enorme anticiclone africano, molto robusto e potente, metterà radici da oggi promettendo di ... ilgiornale.it