La Lega ha lasciato la sede di via Bonsi a Rimini, un immobile al piano terra che in passato era stato anche utilizzato da Forza Italia. La decisione è stata comunicata a causa delle spese considerate troppo elevate per il partito. La scelta di abbandonare l’immobile avviene senza ulteriori dettagli sulla ricerca di una nuova sede o sui piani futuri.

La Lega non ha più una casa a Rimini. Il partito ha lasciato la sede di via Bonsi. Si tratta dell’immobile al piano terra che, in passato, era stato anche la sede di Forza Italia. Qualche giorno fa è stata smontata la scritta ‘Lega’ all’ingresso della sala di via Bonsi. Ma la scritta ‘Rimini’ è rimasta. Già perché quella diventerà la nuova casa di Fratelli d’Italia, che cercava una sede in città da tempo: l’inaugurazione avverrà tra qualche mese. Ma perché la Lega ha rinunciato alla sua sede, che era stata inaugurata nel novembre 2019 dal vicepremier e segretario nazionale del partito Matteo Salvini? "Il motivo è molto semplice – spiega Gilberto Giani, segretario comunale – La sede aveva un costo che, tra l’affitto (circa 500 euro al mese, ndr), le bollette, le pulizie e le varie spese non potevamo più permetterci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Lega rinuncia alla sua ’casa’: "Spese troppo elevate per noi"

Articoli correlati

Una famiglia su 4 rinuncia a visite mediche e farmaci, le spese mediche sono troppo alteIl finanziamento pubblico per la sanità italiana ha raggiunto quota 139,4 miliardi di euro, ma questo non si traduce in una minore pressione...

Ponte all’Asse e il nodo scuole: "Costi e distanze troppo elevate""Per molte famiglie che abitano a Ponte all’Asse le scuole più vicine e più comode sono quelle di Poggio a Caiano.

Tutto quello che riguarda Lega rinuncia

Discussioni sull' argomento La Lega rinuncia alla sua ’casa’: Spese troppo elevate per noi; Eredità Bossi: Matteo Bianchi rinuncia al seggio alla Camera, Maffioli sostituirà il Senatur a Montecitorio; Matteo Bianchi rinuncia al seggio di Umberto Bossi: spazio a Manuela Maffioli alla Camera; Bianchi rinuncia al posto di Bossi in Parlamento. Subentrerà Manuela Maffioli.

La Prealpina. . La bustocca Manuela Maffioli (Lega) è stata proclamata deputata. Subentra a Umberto Bossi dopo la rinuncia al seggio di Matteo Bianchi. Lo ha annunciato in Aula alla Camera il vicepresidente di turno Giorgio Mulè. Leggi l'articolo: https://w - facebook.com facebook

Svolta ai piani alti della Lega. Bianchi rinuncia allo scranno e la bustocca Maffioli entra alla Camera #in evidenza #matteo bianchi #manuela maffioli x.com