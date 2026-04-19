Dotazioni tecnologiche e motori ibridi | 35 nuove auto per la polizia locale di Bari

La polizia locale di Bari ha aggiunto 35 veicoli al proprio parco auto. Si tratta di modelli C4 Hybrid, acquistati attraverso una procedura pubblica sul portale Consip. Le nuove vetture sono dotate di tecnologie ibride e sono state consegnate recentemente. Questa operazione rientra in un piano di aggiornamento delle dotazioni per migliorare i servizi di sicurezza e mobilità urbana.

Le nuove auto, modello C4 Hybrid, sono state acquistate tramite procedura pubblica prevista sul portale Consip. Sono 35 le nuove vetture in dotazione alla polizia locale di Bari. Le auto sono state presentate ieri, davanti alla Basilica di San Nicola, alla presenza delle Autorità comunali e.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Misterbianco, nuovi mezzi e dotazioni per la Polizia Locale: rafforzati uomini e sicurezza

Dagli incassi delle multe 5,8 milioni reinvestiti in manutenzione, segnaletica e dotazioni per la polizia localeNell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il rendiconto 2025 e la destinazione delle risorse, in linea con quanto disposto dal nuovo codice...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Cupra Raval 2026: dimensioni, motori, autonomia e prezzi della nuova elettrica compatta; Mercedes-Benz VLE: arriva la MPV elettrica di lusso (con 700 km di autonomia); Mercedes VLE: prezzi e allestimenti della Grand Limousine; Grande Panda, la nuova carta FIAT per le flotte aziendali.

La SUV compatta svedese punta a ringiovanire il marchio, con uno stile personale, dotazioni tecnologiche al top e tanta praticitàIn attesa della premiere del 21 settembre, la divisione ungherese Volvo ha per errore sul proprio profilo Facebook un primo video definitivo dell'inedito Suv. La clip è stata rimossa ma era ormai tard ... corrieredellosport.it

Jogger aggiorna i sistemi di assistenza alla guida. La tuttofare Dacia aumenta la dotazione tecnologica puntando su sicurezza e comfortDacia Jogger rafforza la propria vocazione familiare e versatile aggiornando la dotazione tecnologica e puntando su sicurezza e comfort grazie a una ... msn.com

Borgosesia ottiene 55 mila euro per rinnovare uffici e dotazioni tecnologiche del Comune facebook