Nuovi alloggi con dotazioni tecnologiche e servizi | l' innovativo bando riservato agli over 65

È stato pubblicato un avviso per individuare i beneficiari di un progetto rivolto alle persone over 65 in condizioni di fragilità. L’iniziativa, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede la realizzazione di nuovi alloggi dotati di tecnologie e servizi dedicati. Il progetto è promosso dall’Asp Ambito 9 e mira a offrire soluzioni abitative innovative per questa fascia di popolazione.

JESI - È un progetto estremamente innovativo quello sviluppato dall’Asp Ambito 9, finanziato con risorse del Pnrrr, rivolto alla popolazione anziana in condizione di fragilità e per il quale è stato pubblicato un avviso per individuare i beneficiari. Saranno infatti messi a disposizione spazi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Dotazioni tecnologiche e motori ibridi: 35 nuove auto per la polizia locale di BariLe nuove auto, modello C4 Hybrid, sono state acquistate tramite procedura pubblica prevista sul portale Consip. Nell'ospedale Di Venere nasce la 'casa' dei pazienti in terapia anticoagulante: "Potenziate dotazioni tecnologiche"All'interno della struttura sanitaria barese è stata inaugurata una nuova sede per l’associazione Apiaa: donato un coagulometro portatile per... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: fondo staff house: i primi 54 milioni per finanziare la transizione digitale ed ecologica del turismo; Rende. Studenti universitari e studentati. Jesi Bando over 65 per nuovi alloggi con dotazioni tecnologiche e serviziSei quelli a disposizione situati in un edificio a Moie di imminente completamento, progetto estremamente innovativo sviluppato dall’Asp Ambito 9, domande da compilare su apposito modello da consegnar ... qdmnotizie.it Alloggi in quartieri e frazioni, porte aperte a 500 residenti. A che punto è la strategia dell'ArengoASCOLI Tassello dopo tassello, prende corpo il puzzle dei nuovi insediamenti abitativi sul territorio comunale con l’obiettivo di riportare o attrarre in città ulteriori famiglie ... corriereadriatico.it Furti di infissi e degrado nel cantiere dei nuovi alloggi in via Giarletta a Eboli. I residenti denunciano l'assenza di sicurezza e il mancato ampliamento della strada - facebook.com facebook #Casa. A Bagnacavallo (Ra) inaugurati sei nuovi #alloggi di edilizia sociale a canone calmierato destinati a giovani #lavoratori: intervento da 1,3 milioni di euro all’interno dello storico Palazzo Abbondanza. La #notizia regioneer.it/casa9apr26 x.com