Sono stati raccolti 16.000 euro per rilanciare il teatro Zodiaco. I fondi saranno destinati a interventi di restauro e miglioramento delle strutture. La raccolta è stata guidata da quattro associazioni teatrali locali, impegnate a sostenere la ripresa culturale. I cittadini hanno contribuito con donazioni di vario importo, dimostrando interesse per la riapertura del teatro.

? Punti chiave Come verranno utilizzati esattamente i fondi raccolti dai cittadini?. Chi sono le quattro realtà teatrali che hanno guidato la raccolta?. Quando inizieranno i lavori strutturali finanziati dal Comune di Ravenna?. Perché la riapertura dello Zodiaco dipende da due tempi diversi?.? In Breve 236 cittadini hanno superato l'obiettivo di 12 mila euro tramite IdeaGinger.. Rassegna Ra-dici in agosto e laboratori con Diano Anselmo a settembre.. Il Comune stanzierà 250 mila euro per interventi strutturali nel 2026.. Lavori di messa in sicurezza definitiva previsti per la primavera 2027.. Oltre 16 mila euro raccolti in soli due mesi grazie al contributo di 236 cittadini per restituire la vita al teatro Zodiaco nel quartiere San Giuseppe di Ravenna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Zodiaco: 16mila euro raccolti per far ripartire la cultura

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