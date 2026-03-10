Carcere la sfida della cultura | così laboratori e teatro aiutano i detenuti a ripartire

In Toscana, all’interno delle carceri, vengono portate avanti attività culturali come laboratori di scrittura, musica e teatro. Questi programmi sono stati avviati con l’obiettivo di favorire il benessere psicologico dei detenuti e migliorare le loro capacità di relazione. Le iniziative coinvolgono direttamente i detenuti, offrendo loro strumenti per esprimersi e socializzare, in un tentativo di facilitare il loro reinserimento sociale.

Negli istituti penitenziari della Toscana vivono oltre 3.400 detenuti. La ricerca dell’Osservatorio regionale della cultura, con il supporto di Irpet, mostra come i laboratori culturali possano rafforzare autostima, relazioni e prospettive di reinserimento. La cultura entra in carcere e diventa uno strumento di reinserimento sociale. In Toscana i laboratori culturali, dalla scrittura alla musica fino al teatro, stanno dimostrando di avere effetti concreti sul benessere psicologico dei detenuti e sulla loro capacità di relazionarsi con gli altri. È quanto emerge da una prima indagine valutativa dell’Osservatorio regionale della cultura, realizzata con il supporto scientifico di Irpet e promossa dalla Direzione Cultura e Sport della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

