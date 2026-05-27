Teatro musica e danza | la Regione stanzia 10,8 milioni per enti pubblici e privati

La Regione ha assegnato circa 10,8 milioni di euro a enti pubblici e privati impegnati nel settore del teatro, della musica e della danza. La somma è destinata a finanziare attività e progetti in questi ambiti culturali. La distribuzione dei fondi riguarda diverse realtà operative nel settore, senza specificare le modalità di assegnazione o i criteri di selezione. La cifra rappresenta un sostegno diretto alle organizzazioni che lavorano nel campo artistico e performativo.

Dalla Regione arrivano poco più di 10 milioni per enti pubblici e privati che operano nel mondo del teatro, della musica e della danza. L'assessore al Turismo, Elvira Amata, ha firmato un provvedimento stabilisce le quote di assegnazione che comprendono gli 8,35 milioni (un milione e mezzo in più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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