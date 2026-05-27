In Sicilia, la giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 10,8 milioni di euro destinato a enti pubblici e privati nel settore dello spettacolo. La somma è finalizzata a finanziare attività di teatro, musica e danza. La decisione mira a sostenere le realtà artistiche locali attraverso un incremento di fondi regionali. La ripartizione delle risorse sarà comunicata nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più fondi regionali per teatro, musica e danza. La Regione Siciliana rafforza il sostegno al comparto dello spettacolo con un nuovo stanziamento da 10,8 milioni di euro destinato agli enti pubblici e privati che operano nei settori del teatro, della musica e della danza. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata da Renato Schifani durante l’ultima riunione di governo. Il piano, elaborato dall’assessore al Turismo Elvira Amata, nella foto d’apertura, definisce la distribuzione delle risorse tra il Fondo unico regionale per lo spettacolo (Furs) e i finanziamenti previsti dalla normativa regionale a favore dei teatri partecipati pubblici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Spettacolo in Sicilia, dalla giunta Schifani oltre 10 milioni per enti pubblici e privati

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