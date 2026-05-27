Spettacoli in Sicilia la giunta Schifani assegna 10,8 milioni agli enti pubblici e privati

La giunta regionale ha approvato un decreto che prevede la ripartizione di 10,8 milioni di euro destinati a enti pubblici e privati attivi nel settore dello spettacolo. La cifra si riferisce ai fondi regionali assegnati per il finanziamento di attività teatrali, musicali e di danza in Sicilia. La decisione è stata presa durante l'ultima riunione del governo regionale.

Aumentano le risorse per il settore dello spettacolo in Sicilia. Lo ha stabilito nell'ultima riunione la giunta Schifani, con il decreto di ripartizione dei fondi regionali destinati agli enti pubblici e privati che operano nel mondo del teatro, della musica, della danza. Il provvedimento predisposto dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, stabilisce le quote di assegnazione di 10,8 milioni di euro, tra gli 8,35 milioni (un milione e mezzo in più rispetto all'anno scorso) del Furs, il Fondo unico regionale per lo spettacolo, e i 2,46 milioni previsti dalla legge regionale n. 3 del 2016 destinati esclusivamente ai teatri a partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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