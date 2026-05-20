Sedi Rai in vendita | Giuli salva il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia a Venezia ma per Corso Sempione a Milano il destino è segnato

Alcune sedi della Rai sono state messe in vendita, con due di esse, il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia a Venezia, che sono state salvate. Tuttavia, per la sede di Corso Sempione a Milano, progettata da Giò Ponti, e altri 13 immobili di valore, non si sono trovate soluzioni di salvataggio. La differenza tra le destinazioni di queste proprietà si riflette nelle decisioni prese in merito alla loro cessione o mantenimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui