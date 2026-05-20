Sedi Rai in vendita | Giuli salva il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia a Venezia ma per Corso Sempione a Milano il destino è segnato
Alcune sedi della Rai sono state messe in vendita, con due di esse, il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia a Venezia, che sono state salvate. Tuttavia, per la sede di Corso Sempione a Milano, progettata da Giò Ponti, e altri 13 immobili di valore, non si sono trovate soluzioni di salvataggio. La differenza tra le destinazioni di queste proprietà si riflette nelle decisioni prese in merito alla loro cessione o mantenimento.
Il Teatro delle Vittorie, sì. Palazzo Labia a Venezia, sì. La sede di Corso Sempione (disegnata da Giò Ponti) e gli altri 13 immobili di pregio, invece no. Sono le due sedi Rai che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sciolte le riserve dopo giorni di tentennamenti, ha annunciato di voler acquisire. Sarebbero infatti imminenti le offerte pubbliche per salvare il tempio romano del varietà televisivo italiano e il veneziano Palazzo Labia, storica dimora barocca affrescata dal Tiepolo. I due palazzi sono parte del pacchetto di immobili che la Rai ha deciso di inserire in un maxi-piano di dismissioni, come svelato da La Notizia. Nel piano è prevista la vendita di 15 immobili di pregio, pari al 23% dell’intero patrimonio, per realizzare quasi 228 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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