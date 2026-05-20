Dai progetti con le scuole alla nuova stagione nel dettaglio | al Teatro della Pergola è tempo di open day

Al Teatro della Pergola si preparano gli open day dedicati a studenti e pubblico, segnando l'inizio di una nuova stagione. L’evento offre l’opportunità di visitare gli spazi del teatro e conoscere i progetti in corso con le scuole. Il teatro viene presentato come un luogo attivo, che si sviluppa attraverso iniziative e attività, non solo durante gli spettacoli. La programmazione per i prossimi mesi è stata definita, con appuntamenti e aperture rivolti a diverse fasce di pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui