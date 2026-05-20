Dai progetti con le scuole alla nuova stagione nel dettaglio | al Teatro della Pergola è tempo di open day
Al Teatro della Pergola si preparano gli open day dedicati a studenti e pubblico, segnando l'inizio di una nuova stagione. L’evento offre l’opportunità di visitare gli spazi del teatro e conoscere i progetti in corso con le scuole. Il teatro viene presentato come un luogo attivo, che si sviluppa attraverso iniziative e attività, non solo durante gli spettacoli. La programmazione per i prossimi mesi è stata definita, con appuntamenti e aperture rivolti a diverse fasce di pubblico.
FIRENZE – Il teatro non è solo ciò che accade quando si spengono le luci in sala; il teatro è un luogo che vive, progetta e costruisce incessantemente, prima, durante e dopo lo spettacolo. Martedì (26 maggio) dalle 11 alle 21, il Teatro della Toscana apre la ‘quarta parete’ tra scena e città per un open day al Teatro della Pergola senza precedenti. Per dieci ore consecutive le porte rimarranno aperte per scoprire la stagione 20262027 In Alt(r)o Mare e le linee artistiche della Fondazione. Non sarà solo un annuncio di titoli: sarà un viaggio nel cuore pulsante della macchina teatrale, alla scoperta di quella magia che incanta ogni sera, risultato di un lavoro corale, fatto di artigianalità, tecnica e dedizione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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