Nuova materna a Massa 36 iscritti | Un passo per ridurre le liste d’attesa

A Massa Lombarda, 36 bambini si sono iscritti alla nuova scuola dell’infanzia statale, che ha aperto i battenti a settembre. La scuola rappresenta un’ulteriore struttura dedicata all’istruzione dei più piccoli, con l’obiettivo di alleggerire le liste d’attesa nelle altre strutture della zona. L’apertura di questa nuova materna è stata ufficializzata con l’iscrizione di un numero di bambini superiore alle aspettative iniziali.

Sono 36 i bambini iscritti alla nuova scuola dell’infanzia statale di Massa Lombarda, in funzione da settembre. L’Amministrazione comunale ha infatti avviato un intervento mirato con un obiettivo chiaro: "Ridurre, fino ad azzerare, il numero di bambini non iscritti ai servizi educativi nella fascia 3-6 anni, innalzando i livelli di prescolarizzazione", spiega il vicesindaco Mauro Pinardi. La necessità di intervenire è emersa dal confronto con il mondo scolastico, che aveva evidenziato difficoltà nelle classi della primaria, dove si registravano livelli di preparazione molto diversi tra gli alunni, soprattutto tra chi aveva frequentato la scuola dell’infanzia e chi no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova materna a Massa, 36 iscritti: "Un passo per ridurre le liste d’attesa" Articoli correlati Sanità: in Lombardia una cabina di regia permanente per ridurre le liste d'attesaRegione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente con il compito di coordinare tutte le attività necessarie al contenimento delle liste... Ridurre le liste d?attesa: Cup unico entro l?anno. Stretta sui monitoraggiEntro un anno il Cup, il Centro unico di prenotazione regionale, sarà attivato in tutta la Puglia. Aggiornamenti e notizie su Nuova materna Argomenti discussi: La nuova scuola materna nell’area dell’ex consorzio; Una nuova comunità religiosa. Tre suore francescane a Fosdinovo. Festa di accoglienza con il vescovo. La nuova scuola materna nell’area dell’ex consorzioIl sindaco ha illustrato la proposta nell’assemblea, ma prima ha spiegato la non percorribilità dell’idea di traslocare nell’attuale elementare ‘Della Valle’. msn.com