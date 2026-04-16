A Brindisi, una tartaruga gigante di specie caretta caretta è stata trovata sulla spiaggia tra il lungomare di via Amerigo Vespucci e la sede di una società di canottaggio. La carcassa è stata segnalata e l’Asl ha effettuato un intervento per il recupero. La presenza dell’animale morto è stata notata da alcuni passanti e segnalata alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause della morte dell’animale.

Una carcassa di caretta caretta è finita sulla riva del porto di Brindisi, tra il lungomare di via Amerigo Vespucci e la sede della società di canottaggio Carrino. Il ritrovamento è avvenuto dopo le recenti perturbazioni meteorologiche che hanno colpito la zona, portando l’esemplare morto proprio in pieno città. Il ritrovamento durante le operazioni dei vigili del fuoco. A individuare il grosso animale spiaggiato sono stati i vigili del fuoco, impegnati in una sessione di addestramento nelle vicinanze del porto interno. La presenza del corpo marino nell’area urbana ha richiesto un intervento immediato: le autorità sanitarie sono state contattate per gestire la rimozione del relitto biologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi, una tartaruga gigante spiaggiata: interviene l’ASL

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