Tartaruga spiaggiata sul litorale domizio | Ecosistema sotto pressione serve una svolta contro l’illegalità

Lungo il litorale domizio è stato rinvenuto questa mattina un esemplare di tartaruga marina senza vita, portando a cinque il numero di animali trovati sulla spiaggia in pochi giorni. La scoperta si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la salute dell’ecosistema locale, che sta subendo pressioni da attività illegali e pratiche dannose. Le autorità sono state avvisate e hanno avviato le verifiche del caso, mentre le associazioni ambientaliste chiedono interventi più incisivi per contrastare il fenomeno.

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Nuovo episodio di emergenza ambientale lungo la costa Domiziana, dove questa mattina (20 maggio) è stata rinvenuta un’altra tartaruga marina spiaggiata senza vita. Si tratta, secondo le segnalazioni, del diciassettesimo esemplare registrato dall’inizio dell’anno sulla sola fascia costiera di. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Brindisi, una tartaruga gigante spiaggiata: interviene l’ASLUna carcassa di caretta caretta è finita sulla riva del porto di Brindisi, tra il lungomare di via Amerigo Vespucci e la sede della società di... Abusivi sul litorale domizio, al via il processoTempo di lettura: < 1 minutoIl processo per gli abusivi edilizi sul litorale domizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta),... Tartaruga Caretta Caretta morta sul litorale di IschitellaUna tartaruga Caretta caretta è stata trovata senza vita nella giornata di ieri su un lido di Ischitella. La carcassa, con sangue fuoriuscito dal naso e segni compatibili con una morte recente, è ... ilmattino.it Santa Maria di Leuca, tartaruga morta sul litorale: soffocata da un amo da pescaUna piccola tartaruga è stata trovata poco fa morta sul litorale, soffocata da un amo da pesca. La testuggine, esemplare di caretta caretta, ha un carapace di circa 50 centimetri. Stando alle prime ... lagazzettadelmezzogiorno.it