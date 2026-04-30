Firenze, 30 aprile 2026 – Ovazione del pubblico, omaggio del teatro e grande emozione per i 90 anni di Zubin Mehta, direttore onorario a vita del Maggio musicale fiorentino, che ieri sera ha scelto di festeggiare il compleanno a Firenze, a conferma del profondo legame con la città, l'orchestra, il coro e l'intero teatro, da lui stesso definito “la mia famiglia fiorentina”. https:www.lanazione.itvideoi-90-anni-di-zubin-mehta-il-coro-del-maggio-e-lovazione-del-teatro-evswbgtk Il teatro tutto esaurito. Un concerto non solo di altissimo livello musicale, che era andato subito esaurito, ma una vera e propria celebrazione del maestro: un tributo a una carriera internazionale che da oltre 60 anni lo vede protagonista sui podi dei più prestigiosi teatri del mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 90 anni di Zubin Mehta. Il coro canta “tanti auguri”, l’ovazione del Maggio: dieci minuti di applausi

Notizie correlate

I 90 anni di Zubin Mehta, il coro del Maggio e l'ovazione del teatroFirenze ha celebrato i 90 anni del grande direttore d'orchestra al teatro del Maggio Musicale Fiorentino .

Leggi anche: Maggio Musicale: Zubin Mehta, festa dei 90 anni sul podio. Con bacchetta d’oro, applausi e coriandoli

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Compleanno sul podio, festa per i 90 anni di Zubin Mehta; Auguri Maestro! Zubin Mehta compie 90 anni e dirige la Nona sinfonia di Beethoven: La musica strumento di fratellanza; Zubin Mehta: 'Compio 90 anni ma non mi fermo'; Maggio Musicale Fiorentino, Zubin Mehta compie 90 anni e dirige la Nona di Beethoven.

I 90 anni di Zubin Mehta. Il coro canta tanti auguri, l’ovazione del Maggio: dieci minuti di applausiIl concerto si è trasformato in un omaggio al leggendario direttore d’orchestra e al suo lungo legame la città gigliata. La mia famiglia fiorentina. Il dono di una bacchetta d’oro, in sala Domingo e ... lanazione.it

I 90 anni di Zubin Mehta, il coro del Maggio e l'ovazione del teatroFirenze ha celebrato i 90 anni del grande direttore d'orchestra al teatro del Maggio Musicale Fiorentino ... lanazione.it

La Repubblica Firenze. . Esplodono coriandoli d’oro sul palcoscenico dopo la Nona sinfonia di Beethoven e tutti quelli lì sopra ne sono inondati, Maestro compreso. È il modo in cui il Teatro del Maggio ha festeggiato i novant’anni di Zubin Mehta, il 29 aprile, n - facebook.com facebook

Buon Compleanno al M° Zubin Mehta #29aprile x.com