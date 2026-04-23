Paura per un allarme bomba a via Marina | artificieri sul posto

Oggi pomeriggio a Napoli si è verificato un allarme bomba in via Nuova Marina, vicino alla sede dell'università Orientale. Intorno alle 17, le forze dell'ordine sono intervenute sul posto con gli artificieri per verificare la presenza di un possibile ordigno. La zona è stata immediatamente evacuata e messa in sicurezza mentre si svolgevano le operazioni di controllo. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

Un allarme bomba è scattato a Napoli intorno alle 17 di oggi. A via Nuova Marina, nei pressi della sede dell'università Orientale, è stato notato quello che sembrava essere un ordigno. Immediatamente sono intervenuti sul posto gli agenti della Questura di Napoli che hanno delimitato l'area. Dopo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Allarme bomba in via Marina, granata a terra accanto all’Università Orientale: artificieri sul postoGli artificieri della Polizia di Stato sono intervenuti in via Nuova Marina, a Napoli: accanto alla sede dell'Orientale è stata trovata quella che... Leggi anche: Allarme bomba nella sede della Lega: artificieri sul posto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lite in via Rigopiano, paura per un accoltellamento: ma è un falso allarme; Cresce la paura tra gli studenti: è allarme aggressioni nelle scuole di Parma; Perde il controllo dell'auto e si ribalta, momenti di paura per un uomo: in azione i soccorsi; BASSANO DEL GRAPPA | ALLARME SICUREZZA: ABBIAMO PAURA, NON SI PUO’ VIVERE COSI’. Paura per un allarme bomba a via Marina: artificieri sul postoUn allarme bomba è scattato a Napoli intorno alle 17 di oggi. A via Nuova Marina, nei pressi della sede dell'università Orientale, è stato notato quello che sembrava essere un ordigno. Immediatamente ... napolitoday.it Messina, allarme a Piazza Duomo: paura per una fuga di gas da un tombino VIDEOPaura in pieno centro a Messina: l'allarme lanciato dai gestori di un locale di Piazza Duomo fa scattare il protocollo di sicurezza dei Vigili del Fuoco ... messina.gazzettadelsud.it PAURA NELLA NOTTE AD EBOLI Tentativo di furto "spettacolare" all'Istituto Agrario Mattei-Fortunato. I ladri hanno letteralmente bucato il muro per entrare, ma qualcosa è andato storto Solo i danni e tanta paura, ma il bottino è rimasto a scuola grazie al - facebook.com facebook Auto impazzita travolge due pedoni: mattina di paura a Roma x.com