Allarme bomba a San Giacomo | chiusa via Frausin artificieri sul posto

A San Giacomo via Frausin è stata chiusa al traffico a causa di una valigia sospetta. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per verificare l’oggetto e garantire la sicurezza dei residenti e delle forze dell’ordine. La zona è stata evacuata e sono in corso controlli approfonditi per accertare la natura del pacco. Nessuna altra informazione è ancora stata comunicata.

L'allerta è scattata verso le 19 di oggi, 12 marzo. Le forze dell'ordine hanno cordonato la zona. Poi, entro venti minuti, la situazione è rientrata È allarme bomba a San Giacomo. Stando alle prime informazioni, in via Frausin è stata notata una valigia sospetta. La strada è stata cordonata; i carabinieri sono sul posto con la squadra artificieri della polizia di Stato. Dopo pochi minuti la situazione si è risolta. Verificato che la valigia era innocua, i carabinieri hanno lasciato la zona portandola via in una gazzella.

