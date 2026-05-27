Tangenziale di Napoli auto in fiamme e incidente alla galleria Camaldoli oggi 27 maggio

Oggi sulla Tangenziale di Napoli si sono verificati un incendio di un’auto, spento dai vigili del fuoco, e un incidente nella zona dei Camaldoli.

Sulla Tangenziale di Napoli si è registrato l'incendio di un'auto, spento dai vigili del fuoco, e un incidente nella zona dei Camaldoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Napoli, auto in fiamme in Tangenziale: traffico in tilt tra Arenella e zona ospedaliera

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Sono un artista emergente di Napoli vi lascio un piccolo spoiler ci terrei a sapere la vostra reddit

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