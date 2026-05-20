Incidente ai Camaldoli di Napoli traffico paralizzato in Zona Ospedaliera per ore | coinvolti auto e moto
Un incidente si è verificato questa mattina nella zona dei Camaldoli, causando un blocco del traffico che si è protratto per diverse ore. Sul luogo sono rimaste coinvolte sia auto che moto, provocando lunghe code e disagi alla circolazione nella zona Ospedaliera di Napoli. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente.
Incidente stradale ai Camaldoli manda in tilt il traffico nella Zona Ospedaliera con code di oltre un'ora. Coinvolti un'auto e una moto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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