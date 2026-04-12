Umbria l' incidente e l' auto mangiata dalle fiamme in galleria

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile si è verificato un incidente lungo il raccordo Terni-Orte, in direzione della città dell'acciaio. Un'auto è stata coinvolta e, secondo le prime ricostruzioni, è stata completamente avvolta dalle fiamme all’interno di una galleria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 11 aprile lungo il raccordo Terni-Orte in direzione della città dell'acciaio. Nella galleria tra gli svincoli di Narni e Montoro si sono scontrati un camion e una vettura alimentata a metano che, dopo l’impatto, è stata divorata dalle fiamme. Sul posto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Incidente in galleria: auto e pulmino in fiamme, due gravi feritiUn incidente che ha scosso l’Appennino Reggiano Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di lunedì 23 febbraio sull’Appennino Reggiano,... Scontro in galleria, auto a metano avvolta dalle fiamme: bloccata la E45 in direzione di TerniIncidente stradale nel pomeriggio di oggi, aprile, lungo al E45 in direzione Terni.