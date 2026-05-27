Tamponamento a catena sulla Statale | c' è una vittima

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente a catena si è verificato questa mattina sulla Statale, provocando una vittima. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto una persona dalle lamiere e trasportata in ospedale con ferite gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con rallentamenti e code. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

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Tremendo incidente quello avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, sulle strade dell’Alto Adige. Più precisamente sulla Statale 49 nei pressi di San Lorenzo di Sebato, dove un terribile tamponamento a catena è terminato con il bilancio gravissimo di ben undici persone coinvolte, una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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