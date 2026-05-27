Tamponamento a catena sulla Statale | c' è una vittima

Notizia in breve

Un incidente a catena si è verificato questa mattina sulla Statale, provocando una vittima. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, avvenuto intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto una persona dalle lamiere e trasportata in ospedale con ferite gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, con rallentamenti e code. La dinamica è ancora in fase di accertamento.