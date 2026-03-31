Nella mattinata si è verificato un tamponamento a catena sulla strada statale FiPiLi, all’uscita di Montopoli. Nell’incidente ha perso la vita una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o sull’identità delle vittime.

MONTOPOLI – Un altro incidente mortale nella mattinata: si è verificato all’uscita di Montopoli della FiPiLi. Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta dalle 9 all’altezza dell’uscita in direzione mare per l’incidente stradale. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte due autovetture, un furgone e un autoarticolato. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti e li ha consegnati al personale sanitario. Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso di una persona. È durata poi a lungo messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il luogo dell’intervento. Attivato anche l’elisoccorso Pegaso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un morto nel tamponamento a catena sulla FiPiLi a Montopoli

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