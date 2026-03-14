Causa un tamponamento a catena in galleria e non si ferma Disagi al traffico sulla Statale 42

Un incidente ha coinvolto più veicoli nella galleria della Statale 42 a Costa Volpino. Un'auto, proveniente da una direzione, ha toccato un veicolo opposto e ha provocato un tamponamento a catena. La vettura non si è fermata, causando disagi al traffico sulla strada. L'incidente si è verificato in territorio di Costa Volpino, sulla statale che collega le zone di Lovere e altri centri limitrofi.

Costa Volpino. Era diretta verso Lovere l’auto che, impattando di striscio un veicolo che proveniva dalla direzione opposta, ha causato un tamponamento a catena all’interno della galleria della Strada Statale 42 in territorio di Costa Volpino. L’incidente verso le 16,30 di sabato 14 marzo: cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento dopo un primo contatto tra due veicoli che viaggiavano nel tunnel. Il mezzo che ha causato lo scontro non si è fermato e nessuno dei presenti è riuscito a notarne il modello o la targa. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo danni ai veicoli coinvolti. Per consentire i soccorsi e la rimozione delle auto incidentate, dentro la galleria è stato istituito un senso unico alternato con inevitabili ripercussioni sul traffico della Statale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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