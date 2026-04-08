Tamponamento a catena fra tre auto e uno scooter | tanti feriti fra loro tre ragazzini

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in una strada principale, coinvolgendo tre automobili e uno scooter. L’impatto ha causato un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato sei persone al pronto soccorso, tra cui tre ragazzini. Le condizioni dei feriti sono state giudicate non gravi.

Un tamponamento a catena fra più veicoli richiede l'intervento massiccio dei soccorsi, con un bilancio di sei feriti, anche se non gravi. E' avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, in viale Galileo Galilei. Qui, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, si è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre auto, quattro feriti e circolazione nel caosUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla tangenziale sud all'altezza degli svincoli di Rivoli. Incidente in via Sampolo, scontro fra due auto e uno scooter: tre feritiUn incidente si è verificato stamattina, attorno alle 8, in via Sampolo, nei pressi della scuola Trieste. Temi più discussi: Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre veicoli, quattro feriti e circolazione nel caos; Ravenna, tamponamento a catena tra auto: uno scooter resta schiacciato tra i mezzi. 5 feriti; Paura in autostrada, cinque auto coinvolte in un tamponamento a catena: disagi e lunghe code lungo l'A22; Tamponamento a catena a Reggio Calabria: coinvolte tre auto. Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra tre veicoli, quattro feriti e circolazione nel caosUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, sulla tangenziale sud in prossimità dello svincolo di corso Francia a Rivoli. Si è trattato del tamponamento a catena fra u ... torinotoday.it Tamponamento a catena fra tir, muore un camionista di 53 anni. Chi era la vittimaSiena, 13 giugno 2025 – Un inferno. Prima di fuoco, poi, di sangue. Perché si sono verificati due incidenti molto gravi nel tratto senese dell’autostrada, a circa venti chilometri di distanza però e ... lanazione.it Una donna è rimasta ferita in modo serio in un tamponamento tra due veicoli avvenuto ieri sera Sull’A2 del Mediterraneo all’uscita di San Mango Piemonte in direzione Salerno. La donna di 66 anni, che ha riportato contusioni su più parti del corpo, è stata s - facebook.com facebook