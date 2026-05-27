Il ministro degli Esteri italiano si trova a Cipro per partecipare a una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea. L'incontro si concentra su questioni di politica internazionale e relazioni tra gli Stati membri. La partecipazione è a livello di ministri e si svolge in un contesto di incontri non ufficiali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui temi trattati durante l’appuntamento.

Il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, è a Cipro per una riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. Al centro della riunione le possibili sanzioni contro il ministro israeliano, Itamar Ben-Gvir, per il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla. Al momento sembra manchi l'unanimita' tra i 27, ma l'Italia lavora per un accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tajani a Cipro per riunione ministri Esteri Ue

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