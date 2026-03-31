ucraina tajani a kiev per riunione informale ministri esteri ue

Il ministro degli Esteri italiano si trova a Kiev per partecipare a una riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea. L'incontro si svolge nel quarto anniversario del massacro di Bucha. La riunione è stata organizzata in questa occasione e vede la presenza di rappresentanti di diversi Paesi membri dell’Unione.

Il ministro degli esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per prendere parte alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, organizzata in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. Prima dell’avvio dei lavori, i ministri degli Esteri Ue parteciperanno alle commemorazioni organizzate dalle autorità ucraine per rendere omaggio alle vittime delle atrocità commesse dall’esercito russo a Bucha, Irpin e Borodyanka nel marzo 2022. Secondo l’Ufficio dell’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani sono 73 i civili rimasti uccisi durante il breve periodo di occupazione russa dell’area, cui si aggiungono le segnalazioni di ulteriori 105 omicidi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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