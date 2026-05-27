Un video mostra una mano che taglia una pesca perfetta, rivelando qualcosa che sta attirando l’attenzione sui social. La frutta ha una buccia vellutata, con sfumature calde e una lucentezza tipica di un frutto appena raccolto. La clip è diventata virale, suscitando curiosità tra gli utenti. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto interno della pesca o sul motivo della sua popolarità.

Probabilmente l’hai già vista scorrere sul tuo , con una mano che afferra una pesca dall’aspetto impeccabile, buccia vellutata, sfumature calde, quella lucentezza da frutto appena colto. Poi un coltello, un crack netto e soddisfacente, e dentro: mousse, ganache, cioccolato colorato con l’aerografo. Non era frutta. Non lo è mai stata. È la frutta realistica, e negli ultimi mesi ha letteralmente invaso vetrine, social e conversazioni da food lover di mezzo mondo. Cédric Grolet al suo bancone-pasticceria-palcoscenico pulisce vaniglia da centinaia di euro al chilogrammo e poi taglia fragole di un rosso così autentico che neanche l’Ogm riuscirebbe a replicarlo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tagliano una pesca perfetta e dentro succede qualcosa che sta ipnotizzando i social

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