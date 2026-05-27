Tagliamento la storia delle alluvioni | conferenza dello storico Castellarin a Ronchis

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno storico ha tenuto una conferenza a Ronchis sulla storia delle alluvioni del Tagliamento. L’evento è organizzato dal Comitato alluvione, che da 60 anni denuncia l’assenza di misure di sicurezza contro le piene del fiume. L’obiettivo è far conoscere il passato delle alluvioni per valutare il rischio attuale.

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L'associazione Comitato alluvione, 60 anni senza sicurezza, vuole far conoscere il passato, per capire il rischio presente riguardo al fiume Tagliamento. Giovedì 28 maggio, alle 20.30, a Ronchis, nella sala al secondo piano dell' oratorio in Piazza Trombetta, lo storico Benvenuto Castellarin. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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