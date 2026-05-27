Tagliamento la storia delle alluvioni | conferenza dello storico Castellarin a Ronchis
Uno storico ha tenuto una conferenza a Ronchis sulla storia delle alluvioni del Tagliamento. L’evento è organizzato dal Comitato alluvione, che da 60 anni denuncia l’assenza di misure di sicurezza contro le piene del fiume. L’obiettivo è far conoscere il passato delle alluvioni per valutare il rischio attuale.
L'associazione Comitato alluvione, 60 anni senza sicurezza, vuole far conoscere il passato, per capire il rischio presente riguardo al fiume Tagliamento. Giovedì 28 maggio, alle 20.30, a Ronchis, nella sala al secondo piano dell' oratorio in Piazza Trombetta, lo storico Benvenuto Castellarin. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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