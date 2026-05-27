Tagliamento la storia delle alluvioni | conferenza dello storico Castellarin a Ronchis

Notizia in breve

Uno storico ha tenuto una conferenza a Ronchis sulla storia delle alluvioni del Tagliamento. L’evento è organizzato dal Comitato alluvione, che da 60 anni denuncia l’assenza di misure di sicurezza contro le piene del fiume. L’obiettivo è far conoscere il passato delle alluvioni per valutare il rischio attuale.