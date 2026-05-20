Celebrati i 100 anni dello storico Palazzo delle Poste in piazza Redentore

Oggi si è svolta una cerimonia per ricordare il centenario del Palazzo delle Poste in piazza Redentore, a Caserta. L’evento, organizzato da Poste Italiane, ha coinvolto rappresentanti locali e appassionati di filatelia. La giornata è stata dedicata alla storia dell’edificio e alla promozione del patrimonio culturale legato alla città. La struttura, che si trova nel centro di Caserta, ha visto passare numerose generazioni di utenti nel corso di un secolo.

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