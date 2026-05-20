Celebrati i 100 anni dello storico Palazzo delle Poste in piazza Redentore
Oggi si è svolta una cerimonia per ricordare il centenario del Palazzo delle Poste in piazza Redentore, a Caserta. L’evento, organizzato da Poste Italiane, ha coinvolto rappresentanti locali e appassionati di filatelia. La giornata è stata dedicata alla storia dell’edificio e alla promozione del patrimonio culturale legato alla città. La struttura, che si trova nel centro di Caserta, ha visto passare numerose generazioni di utenti nel corso di un secolo.
Poste Italiane ha celebrato oggi il centenario del suo Palazzo storico di Caserta con un evento dedicato alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio culturale e filatelico della città.Nel primo pomeriggio si è tenuto un incontro nell’Aula Caserta con tutti i dipendenti della sede di piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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