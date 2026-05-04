Tabellone WTA Roma 2026 | gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale

È stato pubblicato il tabellone del WTA 1000 di Roma 2026, con gli accoppiamenti dal primo turno fino alla finale. Tra le partecipanti figura la campionessa in carica, che occupa la nona posizione nel seeding, e l’azzurra Jasmine Paolini. La giocatrice difende i 1000 punti conquistati lo scorso anno, quando vinse il torneo. La lista delle accoppiamenti è stata definita in base al sorteggio ufficiale.

Sorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Roma: gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vedranno al via nel torneo di singolare femminile la campionessa in carica, la numero 9 del seeding, l’azzurra Jasmine Paolini, che difende i 1000 punti ottenuti nel ranking per il successo dello scorso anno. L’italiana, che avrà un bye all’esordio, sfiderà al secondo turno una tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi negli ottavi di finale potrebbe incontrare la russa Mirra Andreeva, numero 8, nei quarti la statunitense Coco Gauff, ed in semifinale la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka. Derby italiano al primo turno tra le wild card azzurre Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Elisabetta Cocciaretto attende una qualificata, così come Nuria Brancaccio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone WTA Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finale Notizie correlate Tabellone ATP Montecarlo 2026: incroci e accoppiamenti dal 1° turno alla finaleIl sorteggio del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ha definito il percorso che porterà 56 tennisti a lottare per il successo... Calendario ATP Roma 2026: gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vedere gli Internazionali in tv e streamingDa domani, lunedì 4 maggio, a domenica 17 sono in programma due settimane di grande tennis a Roma: si disputano gli Internazionali d’Italia 2026 di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Roma 2026: programma, orari, dove vedere le partite degli Internazionali d'Italia in diretta tv e streaming; IBI 26 l'entry list di singolare femminile: a Roma tutte le Top 20; Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV; Roma, alle 10.30 il sorteggio con 12 azzurri. Tabellone WTA Roma 2026: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finaleSorteggiato il tabellone del WTA 1000 di Roma: gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis vedranno al via nel torneo di singolare femminile la campionessa ... oasport.it Sorteggio WTA Roma 2026: Paolini nel quarto di Gauff e Andreeva, Grant debutta nel derby con PigatoSi è svolto nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo il sorteggio del tabellone di singolare femminile del torneo WTA di Roma: parte ufficialmente la ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni degli italiani: Berrettini Popyrin Sonego Buse Nardi qualificato Maestrelli Bautista Agut Bellucci Burruchaga Cadenasso Tirante Arnaldi Munar Cinà Blockx Sono 4 le teste di serie azz - facebook.com facebook #Tennis #IBI26 Alle 10:30 il sorteggio per il tabellone degli Internazionali di Roma. Ieri, tante le teste di serie in allenamento. Medvedev, Bublik, De Minaur, Ruud e poi Musetti, scaldano i motori mentre #Sinner, dopo la vittoria ieri a Madrid, è atteso nella Ca x.com