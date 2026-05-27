La prima fase dei Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si è conclusa in Svizzera. La competizione, iniziata pochi mesi dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina, ha visto le squadre disputare le partite di qualificazione. Sono stati definiti gli accoppiamenti dai quarti di finale alla finale, con orari e programmazione trasmessi in diretta televisiva. La fase successiva prevede le partite eliminatorie tra le migliori nazionali qualificate.

Si è conclusa in maniera definitiva la prima fase dei Campionati Mondiali Top Division di hockey su ghiaccio 2026, in corso di svolgimento in Svizzera pochi mesi dopo i memorabili Giochi Olimpici di Milano Cortina. Al termine del round robin, le prime quattro squadre classificate dei due gironi si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta che entrerà nel vivo a partire da giovedì 28 maggio. Tutti i quarti di finale andranno in scena lo stesso giorno, ma bisognerà attendere la conclusione delle quattro partire per scoprire i vari abbinamenti in semifinale (il sistema di assegnazione delle teste di serie si riaggiornerà ulteriormente). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, programma, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale

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