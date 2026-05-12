Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orari tv streaming quando gioca l’Italia

I Mondiali di hockey su ghiaccio maschile del 2026 si terranno dal 16 al 31 maggio nelle città svizzere di Zurigo e Friburgo. La competizione coinvolgerà diverse nazionali, tra cui l’Italia, che partecipa con l’obiettivo di mantenere il proprio posto nella massima serie del torneo iridato. Gli orari, le trasmissioni in tv e le piattaforme di streaming saranno comunicati nelle settimane precedenti l’evento.

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I Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio maschile andranno in scena da sabato 16 a domenica 31 maggio, tra Zurigo e Friburgo, in Svizzera: sarà protagonista anche l’Italia, che punta alla permanenza nella massima serie del torneo iridato. Il Girone B dei Mondiali, infatti, oltre agli azzurri, prevede la presenza di Canada, Slovacchia, Cechia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Slovenia: le prime quattro andranno ai quarti di finale assieme alle prime 4 del Girone A, mentre l’ultima retrocederà in Prima Divisione. I match dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio maschile non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata in esclusiva a Sporteurope.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaL’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaI Mondiali 2026 di curling doppio misto si disputeranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. Argomenti più discussi: Mondiali di hockey, il cammino della nazionale italiana; Live Italia - Canada - Mondiali: Punteggi & Highlights Hockey su Ghiaccio - 16/05/2026; Calendario Speed Skating 2026-27: tappe Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei; World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in gara. Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaI Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio maschile andranno in scena da sabato 16 a domenica 31 maggio, tra Zurigo e Friburgo, in Svizzera: sarà protagonista ... oasport.it