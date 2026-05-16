Italia-Canada oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si apre il torneo dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026, con l’Italia che debutta nella massima divisione internazionale. La partita, contro il team del Canada, segna il ritorno della nazionale italiana a gare di alto livello dopo un periodo di preparazione. L’incontro si svolge in un orario stabilito e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, consentendo agli appassionati di seguire il primo confronto ufficiale tra le due squadre in questa edizione del torneo.

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