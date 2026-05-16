Italia-Canada oggi Mondiali hockey ghiaccio 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si apre il torneo dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026, con l’Italia che debutta nella massima divisione internazionale. La partita, contro il team del Canada, segna il ritorno della nazionale italiana a gare di alto livello dopo un periodo di preparazione. L’incontro si svolge in un orario stabilito e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, consentendo agli appassionati di seguire il primo confronto ufficiale tra le due squadre in questa edizione del torneo.

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Dopo tanta preparazione e attesa, il momento del debutto è arrivato. L’Italia esordisce ai Mondiali di Top Division 2026 di hockey ghiaccio, tornando nella massima serie della disciplina a livello internazionale, sfidando il Canada. Un match “da brividi” per il Blue Team, vista la forza dei nordamericani, con il primo ingaggio previsto in questo sabato 16 maggio, alle ore 16.20, sul ghiaccio svizzero della BCF Arena di Friburgo. Match direzionato in favore dei canadesi, in un Girone B che comprende anche Svezia, Cechia, Danimarca, Slovacchia, Slovenia e Norvegia: attenzione però a un’ Italia che potrebbe provare a rendere dura la vita, almeno all’inizio, alla rappresentativa della “Foglia d’Acero”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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