Dopo quasi sette mesi dall’incendio che aveva danneggiato lo stabilimento di Corsico, Synextra ha annunciato la ripresa delle attività produttive nell’impianto di via Archimede 46. Durante la fase transitoria, sono stati ridotti i posti di lavoro, secondo quanto comunicato dall’azienda. La ripresa delle attività segna il ritorno alla normalità dopo l’incendio avvenuto il 30 ottobre 2025.

A quasi sette mesi dall’incendio che il 30 ottobre 2025 aveva colpito lo stabilimento di Corsico, Synextra annuncia la ripartenza delle attività produttive nell’impianto di via Archimede 46. La società, attiva da oltre sessant’anni nella selezione e valorizzazione dei rifiuti e parte del gruppo internazionale GreenDot, torna così operativa dopo il completamento degli interventi di messa in sicurezza successivi al rogo. L’incendio aveva interessato la cosiddetta "Linea 2", dedicata alla selezione dei polimeri, successivamente demolita. Nei mesi successivi sono stati effettuati controlli strutturali e verifiche antincendio secondo le prescrizioni delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Synextra: l’impianto riparte (piano). Fase transitoria, "posti di lavoro ridotti"

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