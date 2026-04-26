L’azienda Synextra torna operativa Quegli odori molesti dall’impianto | I limiti non sono stati superati
L’azienda Synextra ha annunciato il ritorno alle attività, prevedendo di riprendere completamente la produzione entro il prossimo anno. Nei mesi scorsi si sono verificati problemi legati a odori molesti provenienti dall’impianto, che sono stati oggetto di segnalazioni. L’azienda ha dichiarato che i limiti stabiliti dalle normative vigenti non sono stati superati. La riapertura è prevista tra pochi giorni, con l’intenzione di ripristinare le operazioni in modo completo entro il 2024.
Synextra sarà operativa tra pochi giorni e tornerà a pieno regime entro il prossimo anno. Dopo l’audizione in commissione Ambiente del Consiglio regionale, richiesta dal consigliere Simone Negri, con la partecipazione di Regione Lombardia, Città Metropolitana, Arpa, i Comuni di Corsico e Cesano Boscone, il Comitato Aria Pulita e l’azienda. Seguite da quelle del consigliere regionale del M5S Nicola Di Marco, l’azienda ha precisato che non è mai stata superata la soglia dei limiti emissivi. "In relazione a quanto riportato Synextra S.p.A. precisa che Arpa non ha mai rilevato alcun superamento limiti emissivi in atmosfera presso l’impianto di Corsico, situato in Via Archimede n.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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MilanoPaviaTV - Canale78 Erano circa le 22 di giovedì 30 ottobre 2025 quando il palazzone di Synextra a Corsico, nel milanese, prese fuoco, allarmando sia i cittadini che Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per via del materiale plastico b - facebook.com facebook