L’azienda Synextra ha annunciato il ritorno alle attività, prevedendo di riprendere completamente la produzione entro il prossimo anno. Nei mesi scorsi si sono verificati problemi legati a odori molesti provenienti dall’impianto, che sono stati oggetto di segnalazioni. L’azienda ha dichiarato che i limiti stabiliti dalle normative vigenti non sono stati superati. La riapertura è prevista tra pochi giorni, con l’intenzione di ripristinare le operazioni in modo completo entro il 2024.

Synextra sarà operativa tra pochi giorni e tornerà a pieno regime entro il prossimo anno. Dopo l’audizione in commissione Ambiente del Consiglio regionale, richiesta dal consigliere Simone Negri, con la partecipazione di Regione Lombardia, Città Metropolitana, Arpa, i Comuni di Corsico e Cesano Boscone, il Comitato Aria Pulita e l’azienda. Seguite da quelle del consigliere regionale del M5S Nicola Di Marco, l’azienda ha precisato che non è mai stata superata la soglia dei limiti emissivi. "In relazione a quanto riportato Synextra S.p.A. precisa che Arpa non ha mai rilevato alcun superamento limiti emissivi in atmosfera presso l’impianto di Corsico, situato in Via Archimede n.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’azienda Synextra torna operativa. Quegli odori molesti dall’impianto: "I limiti non sono stati superati"

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MilanoPaviaTV - Canale78 Erano circa le 22 di giovedì 30 ottobre 2025 quando il palazzone di Synextra a Corsico, nel milanese, prese fuoco, allarmando sia i cittadini che Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per via del materiale plastico b - facebook.com facebook