Statte riparte | 10 milioni per salvare l’ex Hiab e i posti di lavoro

A Statte arriva una notizia importante per l’industria locale: l’azienda Coseco Industrie Group ha acquistato il ramo d’azienda precedentemente gestito da Hiab, riportando in città 10 milioni di euro destinati a salvare l’attività e i posti di lavoro. Questa operazione segna una svolta significativa per il futuro industriale della zona, che aveva visto perdere un importante ramo produttivo in passato.

Il futuro industriale di Statte riceve una svolta decisiva grazie all’ingresso di Coseco Industrie Group, che acquisisce il ramo d’azienda precedentemente gestito da Hiab. L’operazione, annunciata oggi presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), prevede un impegno economico di circa 10 milioni di euro per garantire il rilancio del sito ionico e la stabilità dei posti di lavoro. L’impatto della nuova gestione sul polo produttivo tarantino. La risoluzione di questa vicenda produttiva mette fine a un periodo di incertezza durato quasi due anni, iniziato quando la multinazionale Hiab decise di dismettere l’impianto di Statte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Statte riparte: 10 milioni per salvare l’ex Hiab e i posti di lavoro Notizie correlate 10 aprile: sciopero per salvare i posti di lavoro 3G S.p.A.Lo sciopero nazionale indetto per il 10 aprile vedrà i sindacati SLc CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e TGL Telecomunicazioni schierarsi a fianco dei... Coseco subentra a Hiab: nuova produzione e continuità occupazionale per i dipendenti di StatteA quasi un anno dall’avvio della cassa integrazione e dalla dismissione dell’attività, ora c’è un’alternativa alla Hiab di Statte.