Svolta Milan arriva il no di Iraola? Svelato il motivo eclatante che gela Ibra e Cardinale

Secondo fonti spagnole, l’allenatore avrebbe rifiutato l’offerta del Milan di diventare il nuovo tecnico della squadra. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi, lasciando in sospeso le trattative. La notizia ha sorpreso i dirigenti del club, che avevano avviato i contatti per il cambio in panchina. Non ci sono conferme ufficiali da parte del Milan o dell’allenatore riguardo alla decisione.

Clamoroso dalla Spagna: Iraola dice "no" al Milan, ha scelto il Crystal Palace. I motivi del rifiuto La caccia del Milan al successore di Massimiliano Allegri subisce una brusca e inaspettata frenata. Secondo un'indiscrezione esclusiva lanciata in Spagna da Bilbao Hiria, quotidiano indipendente dei Paesi Baschi, Andoni Iraola avrebbe rifiutato la proposta di RedBird. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a rimanere in Premier League, accettando la ricca offerta del Crystal Palace per la stagione 2026-2027. Dietro il no ai rossoneri più che una distanza sull'ingaggio, comunque evidente, ci sarebbe una profonda divergenza sui piani di investimento per il mercato estivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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