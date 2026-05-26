Il nuovo Milan si presenta con un volto completamente diverso: via Allegri e altri dirigenti, mentre il solo Ibrahimovic rimane in rosa. La decisione di cambiare il vertice societario e tecnico è stata presa dopo una notte di riflessione, in cui si sono analizzate le precedenti scelte. La presenza dello svedese nel club è confermata, mentre tutto il resto del team dirigenziale è stato sostituito.

Il lunedì rivoluzionario di Gerry Cardinale è cominciato dopo una notte insonne, condivisa con Ibra che resta al suo fianco nell'azionariato RedBird, e utilizzata per rifare l'esame degli errori commessi e maturare le scelte inevitabili. Comunicate, poi, sul far della sera, attraverso un comunicato con il quale il club ha congedato in un colpo solo l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, l'allenatore Max Allegri e il capo scouting Jeffrey Moncada. "È questo il mio primo giorno da proprietario del Milan" la spiegazione didascalica offerta da Cardinale ai suoi collaboratori mentre davanti agli uffici di casa Milan venivano affissi gli striscioni polemici dei tifosi amareggiati e delusi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Repulisti di Cardinale: via Allegri e dirigenti, resta soltanto Ibra. Ecco il nuovo Milan

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Fratelli rossoneri, dovete riconoscere che ve lo dico da settimane: Allegri (insieme a Modric) è disposto a restare solo se andrà via Furlani. Ve lo dico da tempo. Cardinale ha in programma un repulisti della dirigenza, e da mesi ha come obiettivo quello x.com