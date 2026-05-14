Il presidente dell’Inter ha commentato la vittoria della Coppa Italia ottenuta contro la Lazio, sottolineando il ruolo di Chivu nel riportare la squadra in carreggiata dopo l’anno precedente. Ha aggiunto che, nel mercato in programma, non ci sarà una rivoluzione ma ci saranno alcuni svincolati a rinforzare la rosa. La discussione si è svolta in un intervento trasmesso da Mediaset.

di Giuseppe Colicchia Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua dopo la vittoria della Coppa Italia, ottenuta in finale contro la Lazio. Intervenuto nel corso del postpartita della finale di Coppa Italia, Lazio Inter, dopo il fischio finale e il trofeo alzato al cielo, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha commentato così il successo maturato per 0 a 2. Le sue parole ai microfoni di Mediaset. CHE PERCORSO E’ STATO? – « C’è una squadra che va in campo, ma anche una fuori dal campo; colgo l’occasione per ringraziare Ausilio, Baccin, Zanetti e la nostra proprietà. Il tifo dei nostri tifosi anche stasera è stato straordinario ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Mediaset: «Chivu bravo a riportarci in carreggiata dopo lo scorso anno, vincere è nel nostro DNA? Mercato, non sarà una rivoluzione, ma ci saranno degli svincolati»

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