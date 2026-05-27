Amministratori parmensi in Vaticano all’udienza di Papa Leone XIV

Una delegazione di circa trenta amministratori locali di Parma, tra sindaci, assessori e consiglieri, si è riunita questa mattina in piazza San Pietro per assistere all’udienza di Papa Leone XIV. La delegazione si è radunata davanti alla basilica prima dell’inizio dell’evento, che ha visto la presenza di rappresentanti di diverse amministrazioni della provincia. La visita si è svolta in un clima di rispetto e attenzione.

Una delegazione parmense composta da circa trenta amministratori locali, tra sindaci, assessori e consiglieri, è arrivata questa mattina in piazza San Pietro per partecipare all’udienza di Papa Leone XIV.La comitiva emiliana è stata accompagnata dal vescovo di Parma Enrico Solmi. Presenti anche. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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