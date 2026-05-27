Durante un concerto, una persona è svenuta e ha perso conoscenza. L’evento si è verificato mentre lo spettacolo era in corso e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Nessuna informazione è stata fornita sul motivo del malore o sulle condizioni di salute della persona coinvolta. Non sono stati riportati altri dettagli riguardo all’identità o alle circostanze dell’incidente.

Ethel mi ha fatto sedere su una panca, un amico di Giorgio, Massimo Mezzavilla, mi ha portato dei chicchi d’uva, e piano piano mi sono ripreso ma giustamente è arrivata la guardia medica, “Lei è pallido, ha dolore alla schiena, allo stomaco, al petto?” “No, no, mi gira solo la testa e mi sento debole”, “Venga con noi su quella panca, si sdrai e le facciamo mettere i piedi in alto, il suo sistema simpatico le sta giocando un brutto scherzo, è tutto sudato”. “Un sistema simpatico che sta facendo l’antipatico, ho capito, vi seguo, mi metto nelle vostre mani“. Mi hanno misurato la pressione e il battito cardiaco, intanto da sdraiato mi godevo tutte quelle coccole e quella affettuosa attenzione e mi sono detto che non è poi così brutto stare male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svenire al concerto di Tutti fenomeni: io l’ho fatto

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