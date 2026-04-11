Filippo Giardina racconta di aver lavorato come animatore, ammettendo di essere meno bravo rispetto a figure come Pintus o Fiorello e definendosi più antipatico. Ha ricordato di aver rischiato di essere colpito durante il Campionato del mondo di tiro al piattello. Nel suo racconto, menziona come il tagliere di salumi dia entusiasmo, mentre l’alcol porta solo amarezza, e spiega di non potersi permettere di andare in tournée.

Il tagliere di salumi dà entusiasmo; l’alcol solo dell’amarezza. Purtroppo, no. Che succede? Vado in tournée, non me lo posso permettere. ( Filippo Giardina nell’oceano degli stand up comedian è una sorta di pesce pilota: è uno dei primi ad aver iniziato, uno dei primi ad aver rotto certi schemi, uno dei primi a essersi allontanato pure dai nuovi schemi; uno dei primi a scoprire il pubblico non di nicchia. Carattere, approccio, disincanto, passione giù dal palco sono identici a quando sul palco prende il microfono e inonda il pubblico di parole e immagini create con le parole stesse) Da dove arriva? Sono stato a Pisa, Padova. No, da dove arriva lei come persona.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto l’animatore ma ero scarsissimo, non come Pintus o Fiorello. Io sono più antipatico. Se ho mai rischiato le botte? Sì, al Campionato del mondo di tiro al piattello”: così Filippo Giardina

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