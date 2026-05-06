Personale ATA circolare Ministero con istruzioni per le supplenze 2026 27

Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026, che fornisce le indicazioni operative e le istruzioni riguardanti le supplenze per il personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 202627. La circolare dettaglia le procedure e i tempi per la nomina delle supplenze, oltre a specificare le modalità di presentazione delle domande e le fasi di assegnazione.

Il Ministero ha diffuso la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 con le Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Anche per l’anno scolastico 202627, fatta eccezione per il profilo DSGA, saranno attribuiti a supplenza i posti che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato Ii primis la graduatoria ATA 24 mesi (iscrizione e aggiornamento possibile entro il 19 maggio), a seguire seconda (ad esaurimento) e terza fascia. La terza fascia ATA è utilizzabile solo in caso di completo esaurimento di prima e seconda fascia. Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloce

Supplenze 2026/27: conferma posto sostegno su richiesta della famiglia. Ecco la nota del Ministero con tutte le dateConferma del supplente su posto sostegno anche per l'anno scolastico 202627: ecco la nota del Ministero.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Supplenze personale docente e ATA, imminente la circolare con le indicazioni operative per l'a.s. 2026/27. Informativa del Ministero ai sindacati; Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITI; Concorso 24 mesi ATA 2021/2022: entro il 26 aprile la pubblicazione dei bandi regionali; Supplenze 2026/27: calendario delle operazioni, GPS sostegno, conferme e nomine da GAE/GPS [Le novità].

Pensioni, quota 103 e opzione donna docenti e personale Ata: chi può fare domanda ed entro quando. La circolare del MinisteroEsteso - in via sperimentale - al 2025 il trattamento di pensione anticipata flessibile, meglio conosciuta come Quota 103. Si può accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2025, ... corriereadriatico.it

Pensioni, quota 103 e opzione donna docenti e personale Ata: chi può fare domanda ed entro quando. La circolare del MinisteroPensioni docenti e personale Ata. Si aprono le finestre per l'uscita dalla scuola con Opzione donna e Quota 103. ilmessaggero.it

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli mediante personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, unitamente a personale della Polizia Locale e Ufficio Tecnico del Comune di Praiano (SA) ha proceduto al sequestro un'area - facebook.com facebook

Per il 6 e 7 maggio è previsto uno sciopero del personale scolastico x.com